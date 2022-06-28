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Факты / Украина

Конфликт в Керченском проливе 2018: арбитраж ООН поддержал сторону Украины

Марта Бондаренко, редактор ленты
Міжнародний кримінальний суд Гаага
Фото: Getty Images

Международный трибунал ООН по морскому праву поддержал позицию Украины по делу по захвату Россией украинских кораблей и моряков в 2018 году.

Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, суд ООН отверг основные замечания России.

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— Завоевали важное положительное решение Международного арбитража по захвату наших судов и моряков в 2018 году. Арбитраж отверг основные замечания РФ и поддержал позицию Украины. Боремся за справедливое решение по существу, – отметил Кулеба.

Министр иностранных дел считает, что Россия получит справедливое наказание за все свои преступления сегодняшнего и прошлого.

Напомним, что 25 ноября 2018 года в Азовском море российские пограничники обстреляли и захватили три украинских военных корабля, а также задержали 24 наших моряка. Впоследствии их доставили в московское СИЗО Лефортово.

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В РФ украинским морякам предъявили обвинения в незаконном пересечении границы России, за что предусмотрено наказание до шести лет заключения.

Международный трибунал ООН по морскому праву 25 мая 2019 года обязал Россию немедленно освободить всех моряков и вернуть в Украину, а также вернуть украинские корабли.

7 сентября 2019 года между Украиной и Россией состоялся обмен в формате 35 на 35, тогда и освободили 24 пленных моряка.

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18 ноября 2019 года РФ передала Украине катера Бердянск, Никополь и буксир Яны Капу.

Стоит отметить, что 1 апреля 2019 года Украина сообщила России об иске. После этого начался процесс создания Международного арбитража в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву.

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