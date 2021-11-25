Агрессия РФ в Керченском проливе: как освобождали украинских моряков и корабли

После захвата Россией украинских кораблей и моряков в Керченском проливе прошло уже три года. 24 украинца провели в тюрьмах РФ девять месяцев. Их, и три судна – Яны Капу, Никополь и Бердянск – освобождали невероятными усилиями как украинского, так и мирового сообщества.

О том, как удалось вернуть на Родину украинских моряков и корабли – читайте в материале Факти ICTV.

Три года назад кадры случившегося шокировали мир: судно береговой охраны Российской Федерации Дон протаранило буксир Военно-Морских сил Украины Яны Капу, когда тот вместе с двумя малыми бронекатерами Бердянск и Никополь направлялся по Керченскому проливу в Мариуполь.

ФСБ обвинила украинские суда в якобы пересечении государственной границы России и незаконном входе во временно закрытую акваторию.

При этом ВМС Украины заранее предупреждали россиян о переходе, но никакого ответа не получили.

– Было какое-то предчувствие, что может быть какая-то провокация. Но случившегося я даже не мог представить. Они не скрывали своих эмоций, своего присутствия на территории Украины и отношение было как у агрессора, – заявил младший лейтенант Государственной пограничной службы Украины Вячеслав Зинченко.

Россияне открыли огонь на поражение, на что получили отпор от наших военных.

Но силы были неравными, и корабли захватили.

Так 24 наших моряка попали в московское СИЗО Лефортово.

Одними из первых помогать украинским пленникам взялись волонтеры, которые в первую очередь начали искать юридическую поддержку.

– Семьи захваченных в плен украинских моряков, и родители в том числе, находились в разных уголках страны. И тех, кто находился в Одесской области, мы находили контакты и ночью отвозили им документы, – рассказала журналистка и общественный деятель Ротари.

Младший лейтенант Государственной пограничной службы Украины Зинченко рассказал, что поначалу в СИЗО у украинских моряков не было никакой коммуникации.

– Я вообще думал: как моя семья, что с ней в первую очередь. Я не знал, знают ли они что со мной произошло. У меня не было никакого информирования и мой адвокат только через месяц сказал, что все хорошо, все знают и проблемы решаются на самом высоком уровне, – поделился он.

Лишь через месяц ребята узнали об огромной поддержке общества.

Матросу Военно-Морских Сил Украины Андрею Эйдеру в тот момент исполнилось 18 лет. Это была первая его задача.

– Если бы это дело развивалось не под объективами фотокамер, а где-то в окрестностях Донбасса, то, конечно, отношение было бы совсем другое. По поводу ограничения наших прав, это было – недопуск к нам каких-то правомерных следственных действий, отсутствие общения с родственниками, а также запрещена обычная переписка, – сообщил Эйдер.

Российская провокация в Азовском море возмутила не только украинское общество, но западных партнеров. Благодаря их поддержке и постоянным переговорам через 9 месяцев моряки вернулись на родную землю. А спустя еще 2 месяца россияне вернули и корабли – Яны Капу, Бердянск и Никополь.

Но состояние кораблей отличалось от изначального.

– Россияне на тот момент украли все, что могли. Хотя они выложили ответное видео, что они вернули корабли в хорошем состоянии. Мы не можем показать те лампочки, например, которые они выкрутили, оборудование, которое они украли. То, что не могли выкрутить – они сломали, – сообщил Эйдер.

Со дня конфликта в Керченском проливе прошло три года. Но моряки уверяют – то, что с ними произошло, забыть невозможно.

И все же, несмотря ни на что, бывшие пленники Кремля продолжают служить под родным желто-голубым флагом.

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