Не уважает международное право: Украина ответила на выступление России в Гааге

Украина выступила на слушаниях Арбитражного суда в Гааге по делу о захвате Россией трех украинских военных кораблей и их экипажей.

Оксана Золотарева, представляющая Украину, отметила в своей речи, что Российская Федерация нарушила основополагающий принцип морского права — иммунитет военных кораблей, когда захватила украинские суда Бердянск, Никополь и Яны Капу.

— Россия не уважает международное право. Не уважает иммунитет военных кораблей Украины — это общепризнанный принцип международного права. Сегодня, здесь, мы защищаем не только Украину, но и весь международный правопорядок на море, — отметила она.

Оксана Золотарева добавила, что Украина обратилась в Арбитражный суд и ради 24 украинских моряков, которых Россия лишила свободы на 9,5 месяцев, поместив их в ужасные условия тюрьмы Лефортово. Именно их РФ арестовала, держала под стражей и преследовала в рамках уголовного дела.

Оксана Золотарева обратила внимание на то, что в этом деле Россия не только пользуется фактическим неактуальными аргументами, но и заявляет недопустимые юридические аргументы.

Так, РФ утверждает, что прибегла к преследованию по горячим следам кораблей и имела право преследовать наши суда с территориального моря до исключительной экономической зоны с целью ареста.

— Россия ошибается на каждом шагу. Идея преследования военного корабля по горячим следам абсурдна. Аргумент России неверный еще и потому, что она отрицает иммунитет военных кораблей в территориальном море, — объяснила Золотарева.

Представительница Украины напомнила, что в этом деле значительное количество аргументов России Международный трибунал по морскому праву уже отклонил.

25 ноября 2018 года Россия захватила буксир Яны Капу и два малых бронированных катера Никополь и Бердянск. Они осуществляли планируемый переход из Одессы в Мариуполь.

Когда суда подходили к Керченскому проливу, дорогу им перекрыл российский танкер и два буксира. Противник открыл огонь на поражение, когда Никополь, Бердянск и Яны Капу пытались вернуться назад в Одессу.

Тогда ранения получили трое членов экипажа Бердянска, а оккупанты захватили суда и взяли в плен всех 22 моряков и двух сотрудников СБУ. Кремль обвинил их в нарушении границы, поскольку считает Керченский пролив своим. Хотя по международному праву — это нейтральные воды.

Позже Международный трибунал обязал Россию отпустить украинских моряков и отдать корабли. Больше о конфликте в Керченском проливе — читайте на Фактах ICTV.