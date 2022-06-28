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Міжнародний трибунал ООН з морського права підтримав позицію України у справі щодо захоплення Росією українських кораблів і моряків у 2018 році.

Про це повідомив голова МЗС України Дмитро Кулеба.

За його словами, суд ООН відкинув основні зауваження Росії.

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– Вибороли важливе позитивне рішення Міжнародного арбітражу щодо захоплення наших суден і моряків у 2018 році. Арбітраж відкинув основні зауваження РФ і підтримав позицію України. Боремося за справедливе рішення по суті, – зазначив Кулеба.

Міністр закордонних справ вважає, що Росія отримає справедливе покарання за всі свої злочини сьогодення і минулого.

Вибороли важливе позитивне рішення Міжнародного Арбітражу щодо захоплення наших суден і моряків у 2018 році. Арбітраж відкинув основні зауваження РФ і підтримав позицію України. Боремося за справедливе рішення по суті. Росія буде покарана за всі свої злочини, сучасні та минулі. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 27, 2022

Нагадаємо, що 25 листопада 2018 року в Азовському морі російські прикордонники обстріляли і захопили три українські військові кораблі, а також затримали 24 наші моряки. Згодом їх доправили до московського СІЗО Лефортово.

У РФ українським морякам висунули звинувачення начебто у незаконному перетині кордону Росії, за що передбачено покарання до шести років ув’язнення.

Міжнародний трибунал ООН з морського права 25 травня 2019 року зобов’язав Росію негайно звільнити всіх моряків і повернути в Україну, а також повернути українські кораблі.

7 вересня 2019 року між Україною і Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35, тоді і звільнили 24 полонені моряки.

18 листопада 2019 року РФ передала Україні катери Бердянськ, Нікополь та буксир Яни Капу.

Варто зазначити, що 1 квітня 2019 року Україна повідомила Росії про позов. Після розпочався процес створення Міжнародного арбітражу згідно з Конвенцією ООН з морського права.