Украина планирует начать полномасштабное производство беспилотников Bayraktar — посол

В Украине планируется построить завод и наладить полномасштабное производство беспилотных летательных аппаратов Bayraktar. Об этом заявил полномочный посол Украины в Турции Василий Боднар в интервью изданию Радио Свобода.

Дипломат рассказал, что производственные мощности, на которых в Турции производят беспилотники, достаточно заполнены, поэтому в Турции заинтересованы в открытии нового завода для их производства.

По его словам, уже ведутся работы, чтобы выделить соответствующий участок для старта предметных работ по сооружению центра хранения и ремонта.

— Параллельным треком идут работы по созданию производственных мощностей и начала производства Bayraktar в Украине. Я не скажу о конкретных временных рамках, чтобы не создавать ошибочное впечатление, но на самом деле работы идут довольно быстрыми темпами и это точно не годы, а месяцы, – сказал посол.

Боднар отметил, что речь идет о полномасштабном производстве беспилотных аппаратов “с нуля”, которые могут использоваться как для нужд ВСУ, так и для поставок на рынки третьих стран.

— Bayraktar сейчас заинтересовал многие страны, и уже есть предварительные контракты с некоторыми европейскими государствами. Кыргызстан, например, тоже закупает их. Дополнительные производственные мощности полного цикла также в интересе турецкой стороны, чтобы осваивать новые рынки и совместно проводить как испытания, так и позже, возможно, обучение некоторых иностранных коллег, чтобы владеть этой технологией и совместно формировать оборонную сферу, — заявил Боднар.

26 октября украинские военные впервые с момента взятия на вооружение применили на Донбассе турецкие ударные беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2. Дроны Bayraktar TB2 задействовали для уничтожения вражеской артиллерии.

Позже в Германии и Франции выразили обеспокоенность по поводу применения ВСУ беспилотников на Донбассе.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя обеспокоенность некоторых стран, отметил, что Украина защищает свою территорию и свой суверенитет согласно обязанности и присяге каждого и добавил, что “мы не наступаем, мы только отвечаем”.

Во время встречи G20 министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Украина должна перестать использовать выражение турецкий Bayraktar для купленных ударных беспилотников, используемых на Донбассе.

Фото: АА