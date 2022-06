Турция решила подарить Литве ударный беспилотник Bayraktar (Байрактар), на который литовцы собирали средства для передачи украинским военным.

Об этом сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

It is UNBELIEVABLE but ???????? just agreed to give the Bayraktar that ????????gathered money for, ❗️FOR FREE❗️. It is amazing! For the gathered money we will buy the needed ammunition for the Bayraktar and the rest of money will also go for support of ????????. Thank you Türkiye! ????????????????????????

Министерство национальной обороны Литвы, в свою очередь, опубликовало фото беспилотника для Украины. В сообщении отмечается, что за три дня жители Литвы собрали на Bayraktar около €6 млн.

В то же время, литовское правительство оперативно подписало контракт на его покупку. Однако, в конце концов, он не понадобился, поскольку Турция передаст беспилотник бесплатно.

Такие условия были согласованы с Агентством обороны Турции и компанией Baykar Teknoloji.

Here it is! Our ???????????????? #Bayraktar for ????????Ukraine! #BayraktarForUkraine , for which Lithuanians raised almost 6 mln.€ in 3 days. pic.twitter.com/5LIZa62Kw1

????????Turkey will donate a #BayraktarForUkraine to ????????Lithuania and we will ensure that this combat drone is fully armed prior to its transfer to ????????Ukraine.

????????Viceminister @VSemeska has agreed such terms with Turkish Defence Agency @SavunmaSanayii and @BaykarTech. ????????Teşekkür ederim! pic.twitter.com/VyUNoBXuYK

— Lithuanian MOD (@Lithuanian_MoD) June 2, 2022