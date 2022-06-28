Червень, 28 в 15:39

В Україні з’явиться завод з будівництва ударних безпілотників Bayraktar. Наразі Київ проводить переговори з Туреччиною з цього питання.

Про це поінформував міністр оборони України Олексій Резніков. Він нагадав, що в 2021 році українські військові отримали перші безпілотники для застосування на полі бою.

Очільник Міноборони зазначив, що турецькі Bayraktar дуже успішно показали себе в битві.

Зараз дивляться

– Того ж року досягнуто принципових домовленостей щодо будівництва спільного заводу з виробництва Bayraktar в Україні. Наразі триває комунікація між оборонними відомствами України і Туреччини, і ми продовжуємо роботу над реалізацією проєкту з будівництва заводу. Це плани середньострокової перспективи. І вони будуть реалізовані, – наголосив Резніков.

Він також поінформував, що завод Baykar у Туреччині найближчим часом буде зосереджений в основному на замовленнях України – виробництва бойових безпілотників Bayraktar для Збройних сил України.

– Плани України щодо придбання Байрактарів теж масштабні. Тільки з 24 лютого Міноборони поставило на озброєння наших військових до півсотні “літачків”. Ще кілька вже законтрактовані та оплачені МОУ, і ми очікуємо їх вже у липні. Ми також отримали новий запит від командування ЗСУ, і на найближчу перспективу майже всі потужності заводу Baykar Makina будуть зосереджені на забезпеченні потреб ЗСУ. Йдеться про замовлення ще десятків безпілотників, – зазначив Резніков.

Крім того, міністр нагадав, що компанія Baykar Makin уже вдруге безкоштовно передає безпілотник для ЗСУ. Вперше це сталося на початку червня, коли литовці за підтримки Міністерства оборони Литви зібрали кошти на безпілотник для ЗСУ, а Baykar вирішила віддати його безоплатно.

А днями стало відомо, що турецька компанія безкоштовно передасть Україні три ударні безпілотники Bayraktar, на які українці раніше зібрали понад 600 млн грн.

Джерело: Олексій Резніков