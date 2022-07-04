Британия поддерживает конфискацию российских активов и их передачу Украине — Лиз Трасс

Июль, 04 в 6:43

Великобритания хочет последовать примеру Канады и конфисковать активы россиян в Великобритании, чтобы передать их Украине. Об этом заявила министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс.

— Я поддерживаю эту концепцию. Мы смотрим на это очень внимательно. Канадцы фактически, только что приняли закон. Это вопрос, над которым мы работаем совместно с Министерством внутренних дел и Министерством финансов, но я, безусловно, согласна с концепцией. Нам просто нужно разобраться в деталях, — заявила Трасс.

Напомним, накануне Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс заявила, что полное вытеснение российских войск с территории Украины реально.