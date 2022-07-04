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Факты / Мир

Британия поддерживает конфискацию российских активов и их передачу Украине — Лиз Трасс

Олег Аверин, журналист раздела Lifestyle
Британия поддерживает конфискацию российских активов и их передачу Украине — Лиз Трасс
Фото: Getty Images

Великобритания хочет последовать примеру Канады и конфисковать активы россиян в Великобритании, чтобы передать их Украине. Об этом заявила министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс.

— Я поддерживаю эту концепцию. Мы смотрим на это очень внимательно. Канадцы фактически, только что приняли закон. Это вопрос, над которым мы работаем совместно с Министерством внутренних дел и Министерством финансов, но я, безусловно, согласна с концепцией. Нам просто нужно разобраться в деталях, — заявила Трасс.

Напомним, накануне Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс заявила, что полное вытеснение российских войск с территории Украины реально.

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Источник: The Guardian
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