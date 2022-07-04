Британія підтримує конфіскацію російських активів і їх передачу Україні – Ліз Трасс

Липень, 04 в 6:43

Велика Британія хоче наслідувати приклад Канади і конфіскувати активи росіян у Великій Британії, щоб передати їх Україні. Про це заявила Міністр закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс.

– Я підтримую цю концепцію. Ми дивимося на це дуже уважно. Канадці фактично щойно ухвалили закон. Це питання, над яким ми працюємо спільно з Міністерством внутрішніх справ та Міністерством фінансів, але я, безумовно, згодна з концепцією. Нам просто потрібно розібратися у деталях, – заявила Трасс.

Нагадаємо, напередодні міністр закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс заявила, що повне витіснення російських військ із території України є реальним.