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Британія підтримує конфіскацію російських активів і їх передачу Україні – Ліз Трасс

Олег Авєрін, журналіст розділу Lifestyle
Британія підтримує конфіскацію російських активів і їх передачу Україні – Ліз Трасс
Фото: Getty Images

Велика Британія хоче наслідувати приклад Канади і конфіскувати активи росіян у Великій Британії, щоб передати їх Україні. Про це заявила Міністр закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс.

– Я підтримую цю концепцію. Ми дивимося на це дуже уважно. Канадці фактично щойно ухвалили закон. Це питання, над яким ми працюємо спільно з Міністерством внутрішніх справ та Міністерством фінансів, але я, безумовно, згодна з концепцією. Нам просто потрібно розібратися у деталях, – заявила Трасс.

Нагадаємо, напередодні міністр закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс заявила, що повне витіснення російських військ із території України є реальним.

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Джерело: The Guardian
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