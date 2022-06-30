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Факты / Мир

Полное вытеснение войск РФ с территории Украины реально — Трасс

Валентина Чорна, редактор раздела Lifestyle
Елізабет Трасс
Фото: Getty Images

Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс заявила, что полное вытеснение российских войск с территории Украины реально.

Об этом она сказала в эфире радио BBC. Трасс отметила, что Россия оккупировала территорию нашей страны незаконно.

— Вся территория Украины, которую захватила Россия, незаконно оккупирована. И, в конце концов, россиян нужно вытеснить со всей территории, — заявила МИД Британии.

В ответ на вопрос о том, верит ли британское правительство, что Россию можно будет вытеснить из всей Украины в течение обозримого периода времени, она сказала:

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– Это реально, и именно поэтому мы оказываем дополнительную летальную помощь.

Ранее на саммите НАТО в Мадриде Лиз Трасс заявила, что переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным не приведут к миру, пока Россия не потерпит поражение в войне с Украиной.

По ее словам, переговоры без вывода войск принесут “ложный мир и приведут к дальнейшей агрессии России в будущем”.

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Источник: The Guardian
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