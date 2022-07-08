Липень, 07 в 21:33

Сили спеціальних операцій оприлюднили подробиці спецоперації Зміїний. Вони розповіли, як встановлювали український прапор на визволеному острові.

– Вночі 7 липня до острова Зміїний на підводних носіях підійшли бойові плавці 73 морський центр СпП ім. кошового отамана Антіна Головатого ССО України. За допомогою спеціального обладнання вони обстежили прибережну зону на наявність протичовнових та протидесантних мін. Після встановлення проходу для човнів основної групи вони подали сигнал для продовження операції, – зазначили військові.

Спочатку на острів зійшли інженери, які розчищали прохід від мінних загороджень та пасток для решти групи.

Решта групи вийшла на плато і почала виконувати іншу частину завдань – огляд місцевості, фіксація та збір даних про ворожу техніку, озброєння та матеріально-технічні засоби противника, завезені на Зміїний.

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Тоді встановили українські прапори в різних частинах острова. Також вмонтували стяг 73-го центру спеціального призначення Сил спецоперацій.

Коли українські захисники виконували завдання, російські судна почали маневрування в напрямку Зміїного. Виконавши задачу, зведена група покинула острів. Після цього росіяни завдали ракетного удару по Зміїному, влучивши у пірс. Група українських воїнів у повному складі неушкодженою повернулася на базу.

За словами військових, над плануванням і керівництвом операції працювало командування 73-го окремого морського центру спеціального призначення. Бійці центру і склали основну частину зведеної групи.

Нагадаємо, що 30 червня українські захисники змусили російських загарбників покинути острів Зміїний.

Фото: ССО ЗСУ