ВСУ провели отличную операцию: российские захватчики сбежали с острова Змеиный
Украинские защитники заставили российских захватчиков покинуть остров Змеиный. Они в спешке эвакуировали остатки гарнизона с острова.
Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
– Дух Змеебаевки свое дело сделал. Россияне на острове – все, – отметил он.
Информацию также подтвердил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
– На Змеином россиян больше нет. ВСУ провели отличную операцию, – говорит он.
В то же время в оперативном командовании Юг рассказали, что после очередного обстрела ВСУ, россияне спешно эвакуировали остатки гарнизона двумя катерами.
— Противник в спешке эвакуировал остатки гарнизона двумя скоростными катерами и, вероятно, покинул остров, — добавили в ОК Юг.
По их данным, сейчас Змеиный покрыт пожаром, раздаются взрывы. Окончательные результаты операции доразведываются.
Минобороны России подтвердило, что оккупанты ушли с острова Змеиный. В РФ заявили, что их войска “завершили выполнение задач на острове и вывели находившийся там гарнизон”.
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Фото: ОК Юг