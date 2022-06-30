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Факты / Украина

ВСУ провели отличную операцию: российские захватчики сбежали с острова Змеиный

Ольга Тетеріна, редактор розділу Здоров’я
ВСУ провели отличную операцию: российские захватчики сбежали с острова Змеиный

Украинские защитники заставили российских захватчиков покинуть остров Змеиный. Они в спешке эвакуировали остатки гарнизона с острова.

Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

– Дух Змеебаевки свое дело сделал. Россияне на острове – все, – отметил он.

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Информацию также подтвердил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

– На Змеином россиян больше нет. ВСУ провели отличную операцию, – говорит он.

В то же время в оперативном командовании Юг рассказали, что после очередного обстрела ВСУ, россияне спешно эвакуировали остатки гарнизона двумя катерами.

— Противник в спешке эвакуировал остатки гарнизона двумя скоростными катерами и, вероятно, покинул остров, — добавили в ОК Юг.

По их данным, сейчас Змеиный покрыт пожаром, раздаются взрывы. Окончательные результаты операции доразведываются.

Минобороны России подтвердило, что оккупанты ушли с острова Змеиный. В РФ заявили, что их войска “завершили выполнение задач на острове и вывели находившийся там гарнизон”.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 127-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: ОК Юг

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