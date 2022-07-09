Липень, 08 в 23:01

З’явилося нове відео десантування українських захисників на острів Зміїний та встановлення на ньому національного прапора України.

Нові кадри зі спецоперації на острові оприлюднило Інформаційне агентство Міністерства оборони України АрміяInform.

На відео можна побачити деталі, як представники різних українських спецслужб підпливають до острова на човнах, десантуються та після перевірки острова встановлюють український прапор.

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Кадри демонструють, як один з українських військових пише на прапорі “ГУР МОУ”, а трохи нижче “Пам’ятай, “русский военный корабль”, острів Зміїний – це Україна!”.

Нагадаємо, від окупантів стрів було звільнено ще 30 червня.

Після цього президент Володимир Зеленський подякував представникам української розвідки, Сил спеціальних операцій, “альфівцям”, СБУ, прикордонникам, артилеристам, Військово-Морським силам та Повітряним силам ЗСУ за звільнення острова.

Згодом пресслужба Сил спеціальних операцій України розповіла, як українські спецпризначенці проводили розмінування острова та зробили можливим, щоб національний прапор знов замайорів над островом.

Джерело: АрміяInform

Фото: Скріншот з відео / АрміяInform