Июль, 07 в 23:50

Чем больше будет оборонная помощь Украине сейчас, тем быстрее война закончится нашей победой и меньше будут убытки всех стран мира.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения за 7 июля.

Он напомнил, что 7 июля встретился с представителями Конгресса США в Киеве – сенаторами Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем, представляющим обе партии США.

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– Именно они стали авторами резолюции, призывающей Государственный департамент признать Россию государством-спонсором терроризма. Поблагодарил их за эту активность и надеюсь, что она будет доведена до результата, – отметил президент.

Президент также напомнил, что российская армия снова ударила ракетами по Краматорску, Харькову и городам Донбасса.

— По каждому из направлений наши партнеры имеют точную информацию о наших оборонных нуждах. Это касается противовоздушной обороны, современной реактивной артиллерии. Чем больше будет оборонная помощь Украине сейчас, тем быстрее война закончится нашей победой и меньше будут убытки всех стран мира, убытки Соединенных Штатов от российского давления на демократические общества, — сказал Владимир Зеленский.

Президент заявил, что 8 июля продолжит серию обращений в европейские парламенты, а следующей станет Словения.

— Завтра же будет много внутриукраинских новостей – впереди очень содержательный день, — анонсировал президент, однако не раскрыл деталей.

Владимир Зеленский также прокомментировал завершение конференции в Лугано, где обсуждался процесс восстановления Украины.

— У чиновников уже есть договоренности о неотложной помощи нашему государству объемом более $2 млрд – эти средства будут направлены на усиление бюджета и подготовку к зиме, — сказал он.

Отдельно президент упомянул об экспорте украинского электричества в страны Евросоюза, который уже начался и планируется в течение отопительного сезона.

– Цена на электричество на европейском рынке выше, чем в Украине, и это позволит энергокомпаниям использовать заработанные средства для обеспечения украинских потребителей. Причем при неизменных тарифах, – сказал президент.

В конце обращения Владимир Зеленский поблагодарил украинских военных за завершающий этап борьбы за остров Змеиный, где был установлен национальный флаг Украины.

– Два месяца продолжалась эта операция. Разведка, Силы специальных операций, “альфовцы” СБУ, пограничники, артиллеристы, Военно-морские силы, Воздушные силы. И пусть теперь каждый российский капитан – будь то корабль или самолет – видит украинский флаг на Змеином и знает, что наше государство не сломать, — резюмировал президент.

Напомним, президент Зеленский также заявил, что получил уверения со стороны Соединенного Королевства, что политика поддержки Украины после отставки премьер-министра Бориса Джонсона не изменится.