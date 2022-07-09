Июль, 09 в 13:01

Российские военные обстрелом Кривого Рога 9 июля убили двоих и ранили трех человек.

Уточненные данные о жертвах и пострадавших сообщил руководитель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

По его словам, в больнице скончалась 20-летняя девушка, которую утром госпитализировали с серьезными поражениями сердца и печени.

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– Медики несколько часов боролись за ее жизнь. К сожалению, ранения были сверхтяжелыми… В больнице находится ее 43-летний отец. Как ему сказать, что его ребенка больше нет… – задает риторический вопрос Валентин Резниченко.

Погибла также 41-летний повар детсада, которая в момент вражеской атаки как раз шла на работу.

– Этот дикарский обстрел мирного города унес жизни двух человек. Горите в аду, российские убийцы! – свирепствует руководитель Днепропетровской ОВА.

Кроме отца погибшей девушки, который после обстрела 9 июля получил множественные осколочные ранения, по уточненным данным, пострадали также еще два человека. Их врачи после оказания помощи уже отпустили домой.

Как уточнил руководитель районной военной администрации Александр Вилкул, армия РФ утром 9 июля выпустила по жилому району Ингульского района Кривого Рога 10 осколочных и кассетных боекомплектов ракет из реактивной системы залпового огня Торнадо-С калибром 300 мм.

Обстрел Кривого Рога: возросло количество погибших и пострадавших / 6 фотографий

Вылетели ракеты из района между населенными пунктами Новорайск и Костырка Херсонской области.

Вражеские снаряды ориентировочно преодолели расстояние более 70 км (зона поражения модернизированным боекомплектом может достигать 120 км).

– Благодаря нашим воинам линия фронта от города сдвинута к Херсонской области на расстояние около 50 км. Но Торнадо-С, Смерчи, ракеты по-прежнему представляют серьезную опасность. Не подходите к незнакомым предметам, а сразу сообщайте о них по номерам 101 и 102. На месте работают взрывотехники. Берегите себя, своих близких и следуйте правилам действий во время воздушной тревоги, – призвал Александр Вилкул.

Напомним, что во время обстрела Ингулецкого района Кривого Рога 9 июля претерпела разрушения школа, жилые дома и сгорел автомобиль.

Поскольку на улицах осталось много кассетных боеприпасов, людей из громкоговорителей попросили не подходить к незнакомым предметам.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 136-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: Валентин Резниченко, Александр Вилкул

Фото: Валентин Резниченко, Александр Вилкул