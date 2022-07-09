Липень, 09 в 13:01

Російські військові обстрілом Кривого Рогу 9 липня вбили двох та поранили трьох людей.

Уточнені дані про жертв та постраждалих повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

За його словами, у лікарні померла 20-річна дівчина, яку вранці госпіталізували із серйозними ураженнями серця та печінки.

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– Медики кілька годин боролися за її життя. На жаль, поранення були надважкими… У лікарні перебуває її 43-річний батько. Як йому сказати, що його дитини більше немає… – ставить риторичне питання Валентин Резніченко.

Загинула також 41-річний кухар дитсадка, яка в момент ворожої атаки саме йшла на роботу.

– Цей дикунський обстріл мирного міста забрав життя двох людей. Горіть у пеклі, російські убивці! – лютує керівник Дніпропетровської ОВА.

Крім батька загиблої дівчини, який після обстрілу 9 липня має множинні осколкові поранення, за уточненими даними, постраждали також ще двоє людей. Їх лікарі після надання допомоги вже відпустили додому.

Як уточнив керівник районної військової адміністрації Олександр Вілкул, армія РФ уранці 9 липня випустила по житловому району Інгульського району Кривого Рогу 10 осколкових та касетних боєкомплектів ракет із реактивної системи залпового вогню Торнадо-С калібром 300 мм.

Обстріл Кривогу Рогу: зросла кількість загиблих та постраждалих / 6 фотографий

Вилетіли ракети з району між населеними пунктами Новорайськ та Костирка Херсонської області.

Ворожі снаряди орієнтовно подолали відстань понад 70 км (зона ураження модернізованим боєкомплектом може сягати до 120 км).

– Завдяки нашим воїнам лінію фронту від міста зрушено до Херсонської області на відстань до 50 км. Але Торнадо-С, Смерчі, ракети й надалі становлять серйозну небезпеку. Не підходьте до незнайомих предметів, а одразу повідомляйте про них за номерами 101 та 102. На місці працюють вибухотехніки. Бережіть себе, своїх близьких та дотримуйтесь правил дій під час повітряної тривоги, – закликав Олександр Вілкул.

Нагадаємо, що під час обстрілу Інгулецького району Кривого Рогу 9 липня зазнала руйнувань школа, житлові будинки та згоріла автівка.

Оскільки на вулицях залишилось багато касетних боєприпасів, людей із гучномовців попросили не підходити до незнайомих предметів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 136-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Валентин Резніченко, Олександр Вілкул

Фото: Валентин Резніченко, Олександр Вілкул