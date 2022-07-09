Июль, 09 в 14:12

Во временно захваченном Мариуполе (Донецкая область) российские оккупанты и местные коллаборанты воруют у жителей города уцелевшие автомобили.

Такие данные обнародовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины. По данным ГУР, количество краж частного автотранспорта стремительно растет.

Рашисты воруют авто как с открытых стоянок и площадок, так и из закрытых гаражных кооперативов. Исчезает транспорт как эконом-класса (например, ЗАЗ или GEELY), так и более дорогие авто представительского класса.

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Российские захватчики совершают кражи и днем, и ночью (когда в городе действует так называемый комендантский час).

– К тому же грабители часто используют эвакуаторы. Это дает понимание, что грабежом занимаются непосредственно представители оккупационной администрации и связанные с ней местные коллаборанты, — подчеркивают в ГУР.

По информации разведки, жители города могут подать заявление о краже автомобиля в так называемую “военную комендатуру” Мариуполя. Однако неофициально ее представители сообщают, что искать транспорт нужно самостоятельно.

Часто угнанные автомобили забирают себе боевики так называемой “милиции ДНР”. В таком случае транспорт объявляется “собственностью ДНР”, а владелец может забыть о его возвращении (это становится просто опасно).

По информации Мариупольского городского совета, оккупанты разрушили 480 км сетей водоснабжения в городе, а это более 50% всего фонда.

А в жилых кварталах Мариуполя российские военные обустроили склады с боеприпасами. Оккупанты пытаются использовать мариупольцев как “живой щит” для прикрытия складов.

Источник: ГУР Минобороны Украины

Фото: Мариупольский городской совет