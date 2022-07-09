В Мариуполе враг обустроил склады в жилых районах: мэрия призывает жителей эвакуироваться
В жилых кварталах оккупированного Мариуполя российские военные обустроили два склада с боеприпасами.
Об этом сообщил советник городского головы Петр Андрющенко.
Он отметил, что ВСУ выяснили расположение этих складов.
— Поэтому, с учетом военной ситуации и мощностей HIMARS, поступивших на вооружение украинской армии, советуем мариупольцам, которых оккупанты пытаются использовать в качестве “живого щита” для прикрытия складов, срочно эвакуироваться или временно выбрать другое место жительства для собственной безопасности, — подчеркнул Андрющенко.
Он также рассказал, что 8 июля в Мариуполь приехали пять больших автобусов с российскими военными по направлению Волноваха-Донецк. Автобусы направились в Приморский район.
По словам советника городского головы, эта ротация указывает на усиление охраны в порту в связи с его восстановлением в качестве военно-грузовой базы.
А еще Петр Андрющенко проинформировал, что местное сопротивление установило шесть предателей, в том числе и человека, причастного к корректировке огня и сбору данных для вражеской артиллерии.
Ранее в Мариупольском горсовете заявили, что оккупанты разрушили 480 км сетей водоснабжения, а это более 50% всего фонда.
Фото: Петр Андрющенко