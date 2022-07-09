Июль, 09 в 11:42

В жилых кварталах оккупированного Мариуполя российские военные обустроили два склада с боеприпасами.

Об этом сообщил советник городского головы Петр Андрющенко.

Он отметил, что ВСУ выяснили расположение этих складов.

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— Поэтому, с учетом военной ситуации и мощностей HIMARS, поступивших на вооружение украинской армии, советуем мариупольцам, которых оккупанты пытаются использовать в качестве “живого щита” для прикрытия складов, срочно эвакуироваться или временно выбрать другое место жительства для собственной безопасности, — подчеркнул Андрющенко.

Он также рассказал, что 8 июля в Мариуполь приехали пять больших автобусов с российскими военными по направлению Волноваха-Донецк. Автобусы направились в Приморский район.

По словам советника городского головы, эта ротация указывает на усиление охраны в порту в связи с его восстановлением в качестве военно-грузовой базы.

А еще Петр Андрющенко проинформировал, что местное сопротивление установило шесть предателей, в том числе и человека, причастного к корректировке огня и сбору данных для вражеской артиллерии.

Ранее в Мариупольском горсовете заявили, что оккупанты разрушили 480 км сетей водоснабжения, а это более 50% всего фонда.

Фото: Петр Андрющенко