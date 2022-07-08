Июль, 08 в 12:21

В Мариуполе оккупанты разрушили 480 км сетей водоснабжения, а это более 50% всего фонда.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

В горсовете отмечают, что абсолютное большинство жителей до сих пор не имеют доступа к водоснабжению.

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— В окрестностях люди вообще вынуждены стирать в лужах. Обещания коллаборационной власти о возобновлении коммунальных услуг во всем Мариуполе остаются баснями, – рассказывают в горсовете.

Причина, почему захватчики не могут возобновить поставку воды — они разрушили все 22 насосные станции, повредили по меньшей мере 50% сетей водоснабжения, а это более 480 км.

— Никакое “быстрое” развитие в оккупированном городе невозможно, — подчеркивают в Мариупольском горсовете.

Ранее стало известно, что в поселке Старый Крым возле Мариуполя количество массовых захоронений увеличилось вдвое по сравнению с началом мая.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что оккупанты собирают личные данные жителей Мариуполя для того, чтобы обеспечить явку на псевдореферендум.

Фото: Мариупольский горсовет