Липень, 09 в 14:12

У тимчасово захопленому Маріуполі (Донецька область) російські окупанти та місцеві колаборанти крадуть у мешканців міста вцілілі автомобілі.

Такі дані оприлюднило Головне управління розвідки Міністерства оборони України. За даними ГУР, кількість крадіжок приватного автотранспорту стрімко зростає.

Рашисти крадуть авто як із відкритих стоянок та майданчиків, так і з закритих гаражних кооперативів. Зникає транспорт як економ-класу (наприклад, ЗАЗ чи GEELY), так і дорожчі автівки представницького класу.

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Російські загарбники здійснюють крадіжки і вдень, і вночі (коли в місті діє так звана комендантська година).

– До того ж грабіжники часто використовують евакуатори. Це дає розуміння, що грабунком займаються безпосередньо представники окупаційної адміністрації та пов’язані з нею місцеві колаборанти, – наголошують у ГУР.

За інформацією розвідки, мешканці міста можуть подати заяву про викрадення автомобіля до так званої “військову комендатуру” Маріуполя. Однак неофіційно її представники повідомляють, що шукати транспорт потрібно самостійно.

Часто вкрадені автомобілі забирають собі бойовики так званої “міліції ДНР”. У такому разі транспорт оголошується “власністю ДНР”, а власник може забути про його повернення (це стає просто небезпечно).

За інформацією Маріупольської міської ради, окупанти зруйнували 480 км мереж водопостачання в місті, а це понад 50% усього фонду.

А в житлових кварталах Маріуполя російські військові облаштували склади із боєприпасами. Окупанти намагаються використати маріупольців як “живий щит” для прикриття складів.

Джерело: ГУР Міноборони України

Фото: Маріупольська міська рада