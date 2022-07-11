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Факты / Украина

Город-спаситель! Зеленский присвоил Перемышлю почетное отличие

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Володимир Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №484/2022 о присвоении польскому городу Перемышлю почетного знака отличия Город-спаситель.

— Отличие отдает дань уважения беспрецедентной солидарности местных властей, жителей и волонтеров Перемышля с украинским народом, всестороннюю масштабную помощь гражданам Украины, вынужденно покинувшим родину вследствие вооруженной агрессии Российской Федерации, а также весомую поддержку Украины в защите ее независимости и суверенитета, — говорится в сообщении.

Перемышль стал вторым после польского Жешува городом, которому присвоено это почетное отличие.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда заявил, что президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о предоставлении полякам в Украине особого статуса.

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Источник: Президент Украины

Фото: ОП

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