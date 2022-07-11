Місто-рятівник! Зеленський присвоїв Перемишлю почесну відзнаку

Липень, 11 в 20:30

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №484/2022 про присвоєння польському місту Перемишлю почесної відзнаки Місто-рятівник.

– Відзнака віддає шану безпрецедентній солідарності місцевої влади, мешканців та волонтерів Перемишля з українським народом, всебічну масштабну допомогу громадянам України, які вимушено залишили батьківщину внаслідок збройної агресії Російської Федерації, а також вагому підтримку України у захисті її незалежності та суверенітету, – йдеться у повідомленні.

Перемишль став другим після польського Жешува містом, якому присвоєно цю почесну відзнаку.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про надання полякам в Україні особливого статусу.

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Джерело: Президент України

Фото: ОП