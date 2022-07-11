Зеленский внес в Раду законопроект о статусе поляков — Дуда

Июль, 11 в 16:16

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о предоставлении полякам в Украине особого статуса.

Об этом сообщила Канцелярия президента Польши со ссылкой на его слова.

Дуда подчеркнул, что сегодня в польско-украинских отношениях больше поступков, чем слов.

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— Сегодня президент Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о предоставлении полякам особого статуса в Украине, — сказал Дуда.

Prezydent @AndrzejDuda: Dzisiaj Prezydent @ZelenskyyUa skierował do Verkhovnej Rady projekt ustawy o nadaniu Polakom na Ukrainie specjalnego statusu. — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) July 11, 2022

Президент Польши отметил, что “этим жестом президента Украина символически приглашает нас: Мы приветствуем вас здесь на особых правах”.

Стоит отметить, что законопроект на сайте Верховной Рады пока отсутствует.

Зеленский анонсировал этот законопроект в мае. Отмечалось, что украинские беженцы в Польше получили право на трудоустройство, легальное проживание, обучение, медицинское страхование и социальные гарантии. Аналогичные права президент предлагал предоставить и полякам в Украине.

Источник: Radio Poland