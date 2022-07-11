Июль, 11 в 7:14

Российские захватчики, вероятно, усиливают артиллерийские и ракетные удары к западу от Бахмута в Донецкой области. Они хотят изолировать город от линий коммуникаций.

Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW).

По их словам, хотя у россиян есть “оперативная пауза”, они участвуют в операциях, чтобы подготовить условия для будущих наступлений.

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В частности, захватчики провели ограниченную и безуспешную наземную атаку к северу от Донецка и ограниченные разведывательные операции к северо-западу от Славянска.

Также аналитики считают, что российское военное руководство продолжает формировать специальные добровольческие отряды и боевые организации, частично состоящие из пожилых мужчин и преступников.

Напомним, что российские захватчики 9 июля россияне нанесли ракетный удар по Часовом Яру на Донетчине. По состоянию на вечер 10 июля было известно о 15 жертвах, еще более 20 человек до сих пор находятся под завалами.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 138-е сутки.

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Источник: ISW

Фото: ISW, Генштаб ЗСУ