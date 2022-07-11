Российские захватчики усиливают удары вблизи Бахмута, чтобы изолировать город — ISW
Российские захватчики, вероятно, усиливают артиллерийские и ракетные удары к западу от Бахмута в Донецкой области. Они хотят изолировать город от линий коммуникаций.
Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW).
По их словам, хотя у россиян есть “оперативная пауза”, они участвуют в операциях, чтобы подготовить условия для будущих наступлений.
В частности, захватчики провели ограниченную и безуспешную наземную атаку к северу от Донецка и ограниченные разведывательные операции к северо-западу от Славянска.
Также аналитики считают, что российское военное руководство продолжает формировать специальные добровольческие отряды и боевые организации, частично состоящие из пожилых мужчин и преступников.
Напомним, что российские захватчики 9 июля россияне нанесли ракетный удар по Часовом Яру на Донетчине. По состоянию на вечер 10 июля было известно о 15 жертвах, еще более 20 человек до сих пор находятся под завалами.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 138-е сутки.
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Источник: ISW
Фото: ISW, Генштаб ЗСУ