Липень, 11 в 7:14

Російські загарбники, ймовірно, посилюють артилерійські та ракетні удари на захід від Бахмута у Донецькій області. Вони хочуть ізолювати місто від ліній комунікацій.

Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

За їхніми словами, хоча росіяни мають “оперативну паузу”, вони беруть участь в операціях, щоб підготувати умови для майбутніх наступів.

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Зокрема, загарбники провели обмежену і безуспішну наземну атаку на північ від Донецька і обмежені розвідувальні операції на північний захід від Слов’янська.

Також аналітики вважають, що російське військове керівництво продовжує формувати спеціальні добровольчі загони і бойові організації, що частково складаються з літніх чоловіків і злочинців.

Нагадаємо, що російські загарбники 9 липня росіяни завдали ракетного удару по Часовому Ярі, що на Донеччині. Станом на вечір 10 липня було відомо про 15 жертв, ще понад 20 людей досі перебувають під завалами.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 138-му добу.

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Джерело: ISW

Фото: ISW, Генштаб ЗСУ