Взрывы в Луганске и уничтоженные составы РФ: что происходит на 138 сутки войны (онлайн)

В Часовом Яру российские войска ракетным ударом уничтожили жилой дом, в результате чего погибли 15 человек. Сейчас удалось спасти шесть человек, еще 23 жителей, в частности, ребенок, остаются под завалами. Спасательные работы продолжаются.

Канада расширит санкции против России, однако вернет Германии отремонтированную российскую турбину для Северного потока. Украина просит отказаться от этого шага.

Президент США Джо Байден уезжает на Ближний Восток, чтобы найти советское оружие для Украины.

ВСУ активно работают — за последние сутки уничтожили шесть складов с боеприпасами и одну воинскую часть российской армии.