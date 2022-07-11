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Факты / Украина / Общество
Юля Захарченко |
Взрывы в Луганске и уничтоженные составы РФ: что происходит на 138 сутки войны (онлайн)

Взрывы в Луганске и уничтоженные составы РФ: что происходит на 138 сутки войны (онлайн)

В Часовом Яру российские войска ракетным ударом уничтожили жилой дом, в результате чего погибли 15 человек. Сейчас удалось спасти шесть человек, еще 23 жителей, в частности, ребенок, остаются под завалами. Спасательные работы продолжаются.

Канада расширит санкции против России, однако вернет Германии отремонтированную российскую турбину для Северного потока. Украина просит отказаться от этого шага.

Президент США Джо Байден уезжает на Ближний Восток, чтобы найти советское оружие для Украины.

ВСУ активно работают — за последние сутки уничтожили шесть складов с боеприпасами и одну воинскую часть российской армии.

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00:20 - 11 июля

Украина просит жителей Запорожской и Херсонской областей эвакуироваться из регионов из-за планов ВСУ начать контрнаступление, чтобы освободить территории от российских оккупантов. Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Ірина Верещук

Фото: Офис президента

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00:16 - 11 июля

За неделю Вооруженные силы Украины уничтожили 22 российских склада с боеприпасами, четыре базы, одну нефтебазу и одну казарму.

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