Июль, 12 в 8:47

Трофейный Панцирь-С1, который сегодня находится на вооружении украинских бойцов, уничтожил первую вражескую цель. ВСУ захватили российский самоходный зенитно-ракетный пушечный комплекс в бою с российскими оккупантами.

Факты ICTV решили поинтересоваться, что это за комплекс и где российские военные его хотели использовать в Украине.

Так, зенитный комплекс сожгли в городе Баштанка Николаевской области. Тогда в сети опубликовали видео захваченного Панциря-С1.

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4 марта опять же возле Баштанки захватили колонну техники российских военных, в том числе грузовики, машину связи и ЗРПК Панцирь-С1.

Впоследствии журналист Юрий Бутусов сообщил о захвате третьего Панциря-С1. Однако, где именно это произошло, не указал.

27 июня ВСУ уничтожили еще один российский ЗРК Панцирь-С1 на острове Змеиный. Украинские военные нанесли более 10 точных ударов по позициям врага.

Начальник объединенного координационного пресс-центра сил охраны и обороны юга Украины Наталья Гуменюк отметила, что в очередной раз был поражен один зенитно-ракетный комплекс Панцирь-С1.

11 июля Министерство обороны сообщило, что украинские защитники захватили в бою российский самоходный зенитно-ракетный пушечный комплекс Панцирь С-1. Он уже находится на боевом дежурстве сил отечественных ПВО.

Панцирь-С1 – это российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс. Он используется для прикрытия гражданских и военных объектов от воздушного нападения. Также может защищать объект от наземных и надводных угроз.

Машину разработало тульское конструкторское бюро приборостроения. Комплекс был создан в 1994 году, с тех пор его модернизировали. В конце 2012 года ЗРПК Панцирь-С1 приняли на вооружение армии РФ.

Время развертывания комплекса — до 5 минут. Боекомплект Панциря-С1: 12 ракет 57Е6-Е, 1400 снарядов. Ракетами могут поражать цели на высоте до 15 км и на расстоянии до 20 км; снаряды могут лететь на расстояние до 4 км.