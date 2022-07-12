Портнов выехал из Украины в начале лета, в ГПСУ не объясняют причину – СМИ

Июль, 12 в 17:58

Бывший первый заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича, пророссийский деятель Андрей Портнов покинул территорию Украины 3 июня 2022 года.

Журналисты проекта Схемы со ссылкой на три независимых друг от друга источника сообщают, что Портнов сделал это через пропускной пункт в Закарпатской области.

По данным источников, Портнов выехал в Венгрию через пункт пропуска Чоп (Тиса).

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В Госпогранслужбе на запрос журналистов, на каких основаниях 48-летний Андрей Портнов пересек границу Украины, заявили, что не ответят на вопросы, ссылаясь на Закон О защите персональных данных.

Андрей Портнов находится под санкциями США с декабря 2021 года. Его внесли в список лиц по “акту Магнитского”, в который вносят чиновников, причастных к нарушению прав человека и масштабной коррупции.

В Администрации Януковича Портнов до 2014 года отвечал за направление судоустройства. США его обвиняют в торговле влиянием на украинские суды.

С 27 августа по 5 октября 2018 года Портнов руководил пророссийским телеканалом NewsOne, который активно пытался дискредитировать Революцию Достоинства и последующие проевропейские реформы в стране, а также продвигать пророссийские нарративы.

Во время военного положения выезд из Украины запрещен для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Однако есть и исключения: непригодность к военной службе, наличие трех и более несовершеннолетних детей, уход за лицами или ребенком с инвалидностью и так далее.