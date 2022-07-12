Портнов виїхав з України на початку літа, у ДПСУ не пояснюють причину – ЗМІ

Липень, 12 в 17:58

Колишній перший заступник глави Адміністрації президента часів Віктора Януковича, проросійський діяч Андрій Портнов залишив територію України 3 червня 2022 року.

Журналісти проєкту Схеми з посиланням на три незалежні одне від одного джерела повідомляють, що Портнов зробив це через пропускний пункт у Закарпатській області.

За даними джерел, Портнов виїхав в Угорщину через пункт пропуску Чоп (Тиса).

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У Держприкордонслужбі на запит журналістів, на яких підставах 48-річний Андрій Портнов перетнув кордон України, заявили, що не нададуть відповіді на питання, посилаючись на Закон Про захист персональних даних.

Андрій Портнов перебуває під санкціями США з грудня 2021 року. Його внесли до переліку осіб за “актом Магнітського”, до якого вносять високопосадовців, причетних до порушення прав людини та масштабної корупції.

В Адміністрації Януковича Портнов до 2014 року відповідав за напрямок судоустрою. США його звинувачують у торгівлі впливом на українські суди.

З 27 серпня до 5 жовтня 2018 року Портнов керував проросійським телеканалом NewsOne, який активно намагався дискредитувати Революцію Гідності та подальші проєвропейські реформи в країні, а також просувати проросійські наративи.

Під час воєнного стану виїзд з України заборонений для чоловіків віком від 18 до 60 років. Проте є і винятки: непридатність до військової служби, наявність трьох і більше неповнолітніх дітей, догляд за особами чи дитиною з інвалідністю тощо.