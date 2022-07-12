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Организация Объединенных Наций заявляет, что будет следить за войной в Украине на предмет насилия РФ против детей, включая убийства, ранения, вербовки, изнасилования и другие формы сексуального насилия.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что на защиту детей оказали серьезное влияние эскалация конфликтов, увеличение количества вооруженных групп, противопехотные мины и самодельные взрывные устройства, взрывное оружие в населенных пунктах, обострение гуманитарных кризисов, нарушение гуманитарного права и прав человека.