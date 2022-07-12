Взрыв в Новой Каховке и планы на новые санкции против РФ: что происходит на 139 сутки войны (онлайн)
В городе Часов Яр из-под завалов достали тела 33 погибших. Удалось спасти девять человек.
В результате утреннего обстрела Харькова пострадал 31 человек, трое мирных жителей погибли.
В Новой Каховке ударили по большому автопарку российской техники, в частности, там было много бензовозов, по меньшей мере около 50 единиц.
Организация Объединенных Наций заявляет, что будет следить за войной в Украине на предмет насилия РФ против детей, включая убийства, ранения, вербовки, изнасилования и другие формы сексуального насилия.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что на защиту детей оказали серьезное влияние эскалация конфликтов, увеличение количества вооруженных групп, противопехотные мины и самодельные взрывные устройства, взрывное оружие в населенных пунктах, обострение гуманитарных кризисов, нарушение гуманитарного права и прав человека.
Белый дом заявил, что Иран готовится предоставить России сотни беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотников, способных нести оружие.
Советник США по национальной безопасности Джейк Салливан сказал, что неясно, предоставил ли Иран России любую из беспилотных систем. Однако он сказал, что информация указывает на то, что Иран готовится научить российские силы использовать дроны уже в этом месяце.
— Наша информация указывает на то, что правительство Ирана готовится предоставить России до нескольких сотен БПЛА, включая оружейные БПЛА, в ускоренный срок.
В ночь на 11 июля с территории Белгородской области в сторону Харьковщины вылетели 15 крылатых ракет, из них в Харькове упали три. Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.
— Конечно, где-то сработала наша ПВО, где-то крылатые ракеты летели, наверное, в другом направлении. Если мы говорим о РСЗО, то сбить их крайне тяжело, фактически невозможно, — констатировал Синегубов.
Он объяснил, что снаряд РСЗО долетает до цели за считанные секунды, поэтому воздушная тревога не срабатывает, в отличие от отслеживания крылатых ракет. Поэтому Синегубов считает, что единственное решение — отбрасывать врага как можно дальше.
Нидерланды предоставят Украине тяжелое вооружение, в частности, бронированные машины и самоходные гаубицы. Также выделят €200 млн на выплаты учителям, врачам и пенсионерам.
В Донецкой области в жилом доме в городе Часов Яр обнаружено тело погибшего ребенка.
По актуальным данным, на месте происшествия обнаружены тела 33 погибших, из них один ребенок (ориентировочно 2013 года рождения).
Спасены из-под завалов девять человек. Спасательные работы продолжаются, сообщает МВД Украины.
Вооруженные силы Украины нанесли удар по вероятному району стартовых позиций зенитно-ракетных комплексов С-300 российских войск в районе Олешковских Песков в оккупированной части Херсонской области.