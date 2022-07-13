Зеленський дав наказ звільнити від окупантів всю Україну, але по черзі – Данілов

Липень, 12 в 21:47

Президент Володимир Зеленський дав наказ ЗСУ звільнити від російських загарбників всю територію України.

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов. Він зазначив, що деокупація регіонів України відбуватиметься поступово.

– Я хотів би звернути увагу, що мова йде не тільки про Херсонську область, мова йде про деокупацію всієї країни. І коли президент ставить завдання нашим військовим, мова йде про всю Україну. Звичайно, ми не можемо одномоментно звільнити всі території, але верховний головнокомандувач ставить завдання, щоб всі наші території були звільнені від агресора. Питання тільки часу і черговості, – наголосив Олексій Данілов.

Для повного звільнення своїх територій Україна збирає мільйонні бойові сили, а вище військове керівництво розробляє плани. Раніше Зеленський повідомив, що ділитися планами щодо деокупації не буде.

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