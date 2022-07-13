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Факты / Украина

Мы в финальной фазе: Кулеба о переговорах по разблокированию зерна

Малиновская Ангелина, редактор ленты
зерно

Украина готова к экспорту зерна на международный рынок, и переговоры о разблокировании поставок находятся на финальной стадии.

Об этом сказал глава МИД Дмитрий Кулеба.

— Мы в двух шагах от договоренности с Россией. Необходимо решить вопросы безопасности, связанные с позицией России. Мы в финальной фазе и сейчас все зависит от России. Если они действительно захотят, то скоро начнется экспорт зерна. Если они используют это, чтобы продолжать играть в свои “Голодные игры”, они будут продолжать настаивать на важности переговоров, — говорит Кулеба.

Он отметил, что видит лишь одну потенциальную причину, почему РФ может изменить свою позицию насчет блокады зерна.

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– Они желают показать странам Африки и Азии, что хотят избавить их от недостатка пищи. Но правда и в том, что Россия не заинтересована в том, чтобы Украина экспортировала, потому что они знают, что если мы будем экспортировать, то получим доход от международных рынков, и это сделает нас сильнее, — сказал он.

Напомним, что Россия заблокировала все морские порты Украины, по которым мы вывозили зерно на продажу. Сейчас экспорт более-менее налажен – через речные порты, железную дорогу и автомобильный транспорт. Однако если до полномасштабной войны морем Украина вывозили 5 млн тонн ежемесячно, то за июнь эта цифра только 2,17 млн тонн зерновых, зернобобовых, масличных.

Из-за войны в Украине, по оценкам Всемирной продовольственной программы, ожидается, что число людей, страдающих от острого дефицита продовольствия, вырастет с 276 млн в начале 2022 года до 323 млн в течение года.

Сегодня, 13 июля, делегации Украины, Турции, России и представители ООН соберутся в Стамбуле, чтобы обсудить разблокировку экспорта украинского зерна.

Источник: El Pais

Фото: Depositphotos

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