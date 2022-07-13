Липень, 13 в 16:11

Ворожа армія останнім часом обстрілює територію України старими радянськими ракетами, бо хоче заощадити високотехнологічні Калібри, Онікси та Іскандери.

Про це на брифінгу у Медіацентрі Україна розповів полковник, речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, українська авіація щодня завдає ракетно-бомбові удари по скупченню ворога. І від початку повномасштабного вторгнення Росії та станом на вчора здійснено 1700 авіаударів по позиціях окупантів.

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– Наша штурмова авіація, вертольоти залітають на передній край, вглиб оборони противника, і знищують склади, військову техніку та живу силу, – розповів Юрій Ігнат.

Крім того, винищувачі Повітряних сил постійно патрулюють небо України.

– Противник вже два з половиною місяці не залітає в повітряний простір України. Змінив свою тактику – діє з території Білорусі та з території Чорного і Каспійського морів. Ворог запускає як радянські ракети, так і більш сучасні, – розповів речник Командування Повітряних сил.

Юрій Ігнат також повідомив, що наразі ворог більше застосовує старі радянські ракети, адже запаси високотехнологічних ракет Калібр, Іскандер та інших вичерпуються. Тому противник наразі заощаджує такі ракети.

Раніше речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, чому протиповітряній обороні України не завжди вдається збивати ракети комплексів Іскандер, Точка-У, а також Онікси чи Калібри.

Нагадаємо, що війна в Україні триває 140-й день.