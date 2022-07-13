Июль, 13 в 15:45

Противовоздушная оборона Украины делает все возможное, чтобы сбивать российские ракеты, однако это достаточно сложный процесс.

Об этом на брифинге в Медиацентре Украина рассказал полковник, спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

— Чаще всего удается сбивать ракеты, летящие со скоростью 900 км/ч. Это ракеты типа Калибр, типа Х-55, Х-101. Это более реалистичные цели… Труднее сбивать ракеты комплексов Искандер, Точка У. К примеру, скорость ракеты Точки У — это более 4 000 км/ч. Ракеты Искандер летят со скоростью более 8000 км/ч, – рассказал Юрий Игнат.

Чрезвычайно скоростными ракетами являются Х-22 (попавшая в торговый центр в Кременчуге), ракеты Оникс — они имеют скорость более 3 000 км/ч и их тоже тяжело сбить, потому что у нас на вооружении те средства ПВО, которые производили еще в 80-е. х годах, а разрабатывали в 60-х годах. Это касается и истребительной авиации.

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На сегодняшний день Вооруженные силы сбили 217 вражеских самолетов, 188 вертолетов, более 660 БПЛА оперативно-тактического уровня.

28 мая сообщалось, что удалось просчитать траекторию тактического ракетного комплекса Точка-У, из которого оккупанты ударили по Краматорскому железнодорожному вокзалу. По мнению специалистов, вражескую ракету запустили из города Шахтерск или поселка городского типа Старобешево, которые сейчас находятся под временной оккупацией.

Фото: Командование Воздушных сил ВСУ