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Малиновская Ангелина |
Взрывы на Луганщине и обстрелы Николаева: что происходит на 140 сутки войны (онлайн)

Взрывы на Луганщине и обстрелы Николаева: что происходит на 140 сутки войны (онлайн)

Российские войска нанесли ракетные удары по Харькову и Николаеву.

В результате обстрела Индустриального района Харькова 5 человек получили ранения. В результате обстрела Николаева с применением кассетных боеприпасов и реактивных систем залпового огня Торнадо-С 12 человек получили травмы.

ВСУ уничтожили склад боеприпасов российских войск во временно оккупированном селе Чаривное Херсонской области. В населенном пункте Мирное под Мелитополем Запорожской области горела военная база русских оккупантов.

Спасатели ГСЧС из-под завалов дома в Часовом Яре Донецкой области вытащили тела 45 погибших, из них один ребенок (мальчик около 9 лет). Спасти удалось 9 человек.

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00:41 - 13 июля

В Луганске слышны сильные взрывы. В СМИ сообщают, что работают HIMARS.

Местные пишут, что звуки взрывов сильнее, чем в прошлый раз.

— Минус БК орков. Подтверждено, – пишут в СМИ.

Также сообщается о взрывах в Чернобаевке.

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00:36 - 13 июля

В Херсоне слышны автоматные очереди. О стрельбе пишут в Мелитополе и Бердянске.

Официального подтверждения информации пока нет.

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