Взрывы на Луганщине и обстрелы Николаева: что происходит на 140 сутки войны (онлайн)

Российские войска нанесли ракетные удары по Харькову и Николаеву.

В результате обстрела Индустриального района Харькова 5 человек получили ранения. В результате обстрела Николаева с применением кассетных боеприпасов и реактивных систем залпового огня Торнадо-С 12 человек получили травмы.

ВСУ уничтожили склад боеприпасов российских войск во временно оккупированном селе Чаривное Херсонской области. В населенном пункте Мирное под Мелитополем Запорожской области горела военная база русских оккупантов.

Спасатели ГСЧС из-под завалов дома в Часовом Яре Донецкой области вытащили тела 45 погибших, из них один ребенок (мальчик около 9 лет). Спасти удалось 9 человек.