Июль, 17 в 12:32

Бывший начальник СБУ в Автономной Республике Крым Олег Кулинич передавал российским спецслужбам разведывательную информацию против Украины.

Об этом сообщило Государственное бюро расследований.

– В рамках расследования уголовного производства установлены факты сотрудничества действующего сотрудника Службы с представителями спецслужб Российской Федерации. Эта информация подтвердилась и проведенными ГБР экспертизами, — отметили в ГБР.

Сотрудник СБУ передавал российским спецслужбам разведывательную информацию против Украины. В частности, была задокументирована передача им информации, составляющей государственную тайну.

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ГБР не сообщил фамилию предателя, но детали дела и обнародованное фото свидетельствует о задержании Кулинича.

Правоохранители зафиксировали непосредственное участие фигуранта в деятельности преступной организации, занимавшейся разведывательной и подрывной деятельностью против Украины.

Действия группировки наносили вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности нашего государства.

ГБР собрало достаточно доказательств для сообщения сотруднику СБУ о подозрении в совершении ряда преступлений.

В частности – предусмотренных ч. 1 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в нем), ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 114 (пособничество в передаче или сборе с целью передачи иностранному государству, иностранной организации или их представителям сведений, составляющих государственную тайну).

Фото: ГБР