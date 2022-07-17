Экс-начальника СБУ Крыма Кулинича задержали по обвинению в госизмене – СМИ

Июль, 16 в 22:40

Бывшего начальника СБУ в Автономной республике Крым Олега Кулинича задержали по подозрению в госизмене.

Об этом сообщают со ссылкой на свои источники в Госбюро расследований и СБУ ряд украинских СМИ.

Так, пресс-служба СБУ заявила, что в рядах ведомства за последние годы произошел ряд резонансных разоблачений российских агентов.

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– Непосредственно в рамках данного дела СБУ готова оказать максимальное содействие и всю необходимую информацию для дальнейшего расследования. Отдельно напомним: фигурант уголовного производства был уволен с должности в марте этого года, – отметили в пресс-службе.

Напомним, Олега Кулинича уволили с должности в марте 2022 года. На его место президент Владимир Зеленский назначил Александра Власенко. Сам же Кулинич занимал эту должность с октября 2020 года.

В июне президент Зеленский сообщал о масштабной инспекции в рядах правоохранительных органов, связанной с российским вторжением.

Это связано, в частности, со слухами о том, что якобы минные поля на административной границе с Крымом были разминированы, что позволило оккупантам быстро захватить Херсон.

Фото: Сергей Стерненко