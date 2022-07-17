Липень, 17 в 12:32

Колишній начальник СБУ в Автономній Республіці Крим Олег Кулініч передавав російським спецслужбам розвідувальну інформацію проти України.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

– У межах розслідування кримінального провадження встановлено факти співпраці чинного співробітника Служби з представниками спецслужб Російської Федерації. Ця інформація підтвердилася і проведеними ДБР експертизами, – зазначили у ДБР.

Співробітник СБУ передавав російським спецслужбам розвідувальну інформацію проти України. Зокрема, було задокументовано передання ним інформації, що становить державну таємницю.

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ДБР не повідомило прізвище зрадника, але деталі справи та оприлюднене фото свідчить про затримання Кулініча.

Правоохоронці зафіксували безпосередню участь фігуранта у діяльності злочинної організації, яка займалась розвідувальною та підривною діяльністю проти України.

Дії угруповування завдавали шкоди суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці нашої держави.

ДБР зібрало достатньо доказів для повідомлення співробітнику СБУ про підозру у вчиненні низки злочинів.

Зокрема – передбачених ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній), ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 114 (пособництво у передачі або збиранні з метою передачі іноземній державі, іноземній організації або їх представникам відомостей, що становлять державну таємницю).

Фото: ДБР