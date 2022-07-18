Июль, 18 в 16:36

Командование украинских войск располагает информацией о передислокации российских кораблей из временно оккупированного Севастополя в Новороссийск.

Об этом рассказала сегодня на брифинге руководитель объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.

По ее словам, сейчас рассматриваются два варианта действий агрессора: передислокация кораблей туда, где их не достанут украинские средства поражения, а также возможная подготовка нового маневра в Черном море.

Сейчас смотрят

– Да, у нас есть такие данные (о перемещении кораблей из Севастополя, – Ред.). Но не можем их трактовать совершенно однозначно, поскольку это может быть как отвод корабельного состава как можно дальше, в безопасные от ракет участки, где они не могут быть поражены нашими средствами поражения. И это может свидетельствовать о том, что они пытаются переформатировать (корабельную группировку — Ред.), чтобы скомпоновать какой-то другой маневр в море. Поэтому мы за ними наблюдаем, будем видеть, анализировать, – подчеркнула Гуменюк.

Она также рассказала, что РФ держит в Черном море два ракетоносителя и четыре больших десантных корабля. По словам Гуменюк, российский флот пытается не покидать участки моря, которые прикрывают силы ПВО РФ, и держится ближе к временно оккупированному Крыму.

– Они находятся на безопасном для себя участке, прикрываемом силами ПВО, что расположены на временно оккупированных территориях. Поэтому держатся поближе к Крымскому полуострову. Но все же на страже остаются два ракетоносителя надводного базирования и четыре больших десантных корабля, поскольку они продолжают создавать иллюзию вероятности десантной операции, — отметила Гуменюк.

Накануне спикер Одесской ОВА Сергей Братчук со ссылкой на полученную от ВМС ВСУ информацию заявил, что враг передислоцировал значительное количество кораблей из Севастополя в Новороссийск.

Источник: Media Center Ukraine