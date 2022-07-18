РФ перемещает корабли из Севастополя и вывозит захваченную продукцию из Запорожской и Донецкой областей — Братчук

Июль, 17 в 21:55

Командование России передислоцировало значительное количество военных кораблей из оккупированного Севастополя в Новороссийск.

Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук со ссылкой на полученную от ВМС информацию.

— По информации ВМС ВСУ, врагом передислоцировано значительное количество кораблей из Севастополя в Новороссийск и продолжается контроль морских коммуникаций в Азовском море с целью незаконного вывоза продукции захваченной в Донецкой, Запорожской областях, — сообщил Сергей Братчук.

Также он добавил, что несение боевой службы кораблями России осуществлялось в ракетно-безопасных районах в зоне прикрытия береговых систем ПВО максимально приближенных к побережью.

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Источник: Сергей Братчук

Фото: Depositphotos