РФ перемещает корабли из Севастополя и вывозит захваченную продукцию из Запорожской и Донецкой областей — Братчук
Командование России передислоцировало значительное количество военных кораблей из оккупированного Севастополя в Новороссийск.
Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук со ссылкой на полученную от ВМС информацию.
— По информации ВМС ВСУ, врагом передислоцировано значительное количество кораблей из Севастополя в Новороссийск и продолжается контроль морских коммуникаций в Азовском море с целью незаконного вывоза продукции захваченной в Донецкой, Запорожской областях, — сообщил Сергей Братчук.
Также он добавил, что несение боевой службы кораблями России осуществлялось в ракетно-безопасных районах в зоне прикрытия береговых систем ПВО максимально приближенных к побережью.
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Источник: Сергей Братчук
Фото: Depositphotos