Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина

РФ перемещает корабли из Севастополя и вывозит захваченную продукцию из Запорожской и Донецкой областей — Братчук

Малиновская Ангелина, редактор ленты
РФ перемещает корабли из Севастополя и вывозит захваченную продукцию из Запорожской и Донецкой областей — Братчук

Командование России передислоцировало значительное количество военных кораблей из оккупированного Севастополя в Новороссийск.

Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук со ссылкой на полученную от ВМС информацию.

— По информации ВМС ВСУ, врагом передислоцировано значительное количество кораблей из Севастополя в Новороссийск и продолжается контроль морских коммуникаций в Азовском море с целью незаконного вывоза продукции захваченной в Донецкой, Запорожской областях, — сообщил Сергей Братчук.

Читайте
РФ вывела из оккупированного Севастополя 6 кораблей-ракетоносцев с Калибрами – Братчук

Также он добавил, что несение боевой службы кораблями России осуществлялось в ракетно-безопасных районах в зоне прикрытия береговых систем ПВО максимально приближенных к побережью.

Сейчас смотрят

Источник: Сергей Братчук

Фото: Depositphotos

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка