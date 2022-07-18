Липень, 18 в 16:36

Командування українських військ має інформацію про передислокацію російських кораблів із тимчасово окупованого Севастополя до Новоросійська.

Про це розповіла сьогодні на брифінгу керівниця об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк.

За її словами, наразі розглядаються два варіанти дій агресора: передислокація кораблів туди, де їх не дістануть українські засоби ураження, а також можлива підготовка до нового маневру в Чорному морі.

Зараз дивляться

– Так, у нас є такі дані (про переміщення кораблів із Севастополя, – Ред.). Але не можемо їх трактувати абсолютно однозначно, оскільки це може бути як відведення корабельного складу якомога далі, в безпечні від ракет ділянки, де вони не можуть бути уражені нашими засобами ураження. І це може свідчити про те, що вони намагаються переформатувати (корабельне угруповання, – Ред.), щоб скомпонувати якийсь інший маневр у морі. Тому ми за ними спостерігаємо, будемо бачити, аналізувати, – наголосила Гуменюк.

Вона також розповіла, що РФ тримає в Чорному морі два ракетоносії та чотири великі десантні кораблі. За словами Гуменюк, російський флот намагається не залишати ділянки моря, які прикривають сили ППО РФ, та тримається ближче до тимчасово окупованого Криму.

– Вони знаходяться на безпечній для себе ділянці, що прикривається силами ППО, розташованими на тимчасово окупованих територіях. Тому тримаються ближче до Кримського півострова. Але все ж на варті залишаються два ракетоносії надводного базування та чотири великі десантні кораблі, тому що вони продовжують створювати ілюзію ймовірності десантної операції, – зазначила Гуменюк.

Напередодні речник Одеської ОВА Сергій Братчук із посиланням на отриману від ВМС ЗСУ інформацію заявив, що ворог передислокував значну кількість кораблів із Севастополя до Новоросійська.

Джерело: Media Center Ukraine