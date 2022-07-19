Липень, 18 в 21:53

Війна Росії проти України, найімовірніше, завершиться через 4-6 місяців, перетворившись на “заморожений конфлікт”.

Таку думку висловив колишній головнокомандувач об’єднаних сил НАТО в Європі Джеймс Ставрідіс.

– Українці дуже сильно опираються. Військові плани Путіна виявилися не дуже ефективними. Він отримав небагато територій порівняно із тим, з чого починав конфлікт, – сказав він.

За словами Ставрідіса, результат буде схожим на той, який виник у 1950-х роках внаслідок Корейської війни.

Зараз дивляться

– Я бачу, що це буде подібно до кінця Корейської війни – тобто перемир’я, мілітаризована зона між двома сторонами, ворожість, що триває, свого роду заморожений конфлікт. На це варто чекати в період від чотирьох до шести місяців. Жодна зі сторін не зможе протриматися довше, – додав він.

Зазначимо, що Корейська війна тривала між Північною та Південною Кореєю у період з 1950 до 1953 року.

Конфлікт між двома країнами припинився перемир’ям у липні 1953 року, внаслідок якого було створено демілітаризовану зону. Однак, оскільки в наступні роки не було підписано офіційний мирний договір, формально дві країни все ще перебувають у стані війни.

Раніше начальник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що війна завершиться виходом на кордони України станом на 1991 рік, і це можливо вже наступного року.