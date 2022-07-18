Июль, 18 в 19:42

Российские оккупанты будут пытаться захватить Северск, поскольку он критически важен для них. Кроме этого, враг попытается продвинуться в районе Бахмута и Славянска.

Об этом в эфире телеканала FreeДом заявил военный эксперт Сергей Грабский в прогнозе новой недели войны с Россией.

— Дальше они (оккупанты – Ред.) будут продолжать, скорее всего, давление на линию Авдеевка-Марьинка. Каких-либо активных действий на участке фронта от Васильевки до Великих Новоселок, то есть мы говорим о северо-таврическом направлении, не будет. Вряд ли противник будет отчаянно держать позиции на Херсонском направлении, я говорю о правом береге Днепра, – сказал он.

Также, по словам Грабского, враг попытается приблизиться к Харькову.

Сейчас смотрят

– Ну и, безусловно, будем видеть попытки противника приблизиться к Харькову, чтобы усилить террористические обстрелы этого города, – отметил эксперт.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.