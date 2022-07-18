Президент відсторонив від посади генерального прокурора Ірину Венедіктову та очільника Служби безпеки України Івана Баканова через численні підозри працівників правоохоронних органів та СБУ у держзраді та колабораційній діяльності.

Володимир Зеленський вважає, що це викликає серйозні питання до керівників. В. о. генпрокурора призначено Олексія Симоненка. Замість Баканова наразі не призначили нікого.

На німецьких полігонах розпочалося навчання українських військових управлінню самохідними зенітними установками Gepard.

За тиждень до Білорусі прилетіли не менше 15 російських військово-транспортних літаків, проте невідомо, що саме вони привезли.

Україна вже отримала вісім ракетних артилерійських систем HIMARS та очікує ще чотири.