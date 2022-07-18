Обстріл Нікополя, звільнення Венедіктової та Баканова: що відбувається на 145 добу війни (онлайн)
Російські окупанти обстріляли місто Нікополь. За попередніми даними, вогонь запускають з окупованого Енергодара.
Президент України Володимир Зеленський доручив прем’єр-міністру Денису Шмигалю активізувати процес запуску конкурсу на посаду нового директора Національного антикорупційного бюро.
Після повномасштабного вторгнення 24 лютого Росія застосувала проти України понад 3 тис. крилатих ракет.
Увечері 17 липня російські окупанти обстріляли селище Печеніги Харківської області. За попередньою інформацією, загинув чоловік і ще одна людина поранена.
Російські окупанти передислокували значну кількість кораблів із Севастополя до Новоросійська. Про це заявив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
В Україні зареєстровано 651 кримінальне провадження щодо державної зради та колабораційної діяльності працівників органів прокуратури, органів досудового розслідування, інших правоохоронних органів. У 198 кримінальних провадженнях відповідним особам повідомлено про підозру.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Зокрема, понад 60 працівників органів прокуратури та СБУ залишилися на окупованій території та працюють проти нашої держави.
Німецький фонд, який фінансував Північний потік 2, виходить із проєкту. За словами глави фонду Ервіна Селерінга, організація хоче розірвати усі зв’язки з ПП 2, виплативши €12 млн своїх зобов’язань.
Нікополь (Дніпропетровщина) перебуває під обстрілом. Російські війська обстрілюють місто з окупованого Енергодара.