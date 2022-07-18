Липень, 18 в 19:42

Російські окупанти намагатимуться захопити Сіверськ, оскільки він є критично важливим для них. Крім цього, ворог спробує просунутися в районі Бахмута і Слов’янська.

Про це в ефірі телеканалу FreeДом заявив військовий експерт Сергій Грабський у прогнозі на новий тиждень війни з Росією.

– Далі вони (окупанти – Ред.) продовжуватимуть, найімовірніше, тиск на лінію Авдіївка-Мар’їнка. Якихось активних дій на ділянці фронту від Василівки до Великих Новосілок, тобто ми говоримо про північнотаврійський напрямок, не буде. Навряд чи противник буде відчайдушно тримати позиції на Херсонському напрямку, я кажу про правий берег Дніпра, – сказав він.

Також, за словами Грабського, ворог спробує наблизитися до Харкова.

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– Ну і, безумовно, будемо бачити спроби противника наблизитися до Харкова, щоб посилити терористичні обстріли цього міста, – зазначив експерт.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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