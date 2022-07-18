С 24 февраля СБУ расследует более 500 производств против коллаборантов
С начала спровоцированной Россией полномасштабной войны Служба безопасности Украины расследует более 500 уголовных производств против коллаборантов.
Как сообщили в пресс-центре СБУ, сотрудники спецслужбы идентифицируют предателей, которые сотрудничают с врагом, документируют их преступления и устанавливают их местонахождение на временно оккупированных территориях Украины.
В СБУ также привели примеры разоблачения коллаборантов в трех регионах:
• Луганская область
Здесь разоблачен на сотрудничестве с российскими захватчиками экс-депутат районного совета от Партии регионов. Злоумышленник добровольно возглавил так называемый “отдел культуры, молодежи и спорта администрации Старобельского района” террористического формирования “ЛНР”. После “назначения” он активно распространял лозунги Кремля о поддержке оккупантов и оправдывал их преступления против украинцев.
Еще один коллаборант согласился работать в так называемой “прокуратуре Белокуракинского района ЛНР” в должности “помощника прокурора”. Сейчас он задействован в преследовании и незаконном задержании граждан на Востоке Украины.
О подозрении сообщено и жителю Старобельска, который в мае стал “главным инспектором таможенного комитета ЛНР”.
• Донецкая область
СБУ задокументировала коллаборационную деятельность двух жителей оккупированного Мариуполя. Они занимают должности временно исполняющих обязанности в руководящем составе так называемого “районного отдела МВД ДНР”. На сотрудничество с врагом злоумышленники согласились добровольно.
• Херсонская область
В Каховке на сотрудничество с оккупантами согласился учитель одной из местных школ.
– Установлено, что злоумышленник присоединился к рядам оккупационной “администрации” и был назначен “директором” учебного заведения. По данным следствия, коллаборант активно распространяет среди работников школы вражеские лозунги, в которых оправдывает российскую агрессию и временную оккупацию Юга, — отметили в СБУ.
По всем фактам сотрудничества с врагом ведется расследование и комплексные мероприятия.
Недавно к 5 годам заключения была приговорена помощница прокремлевского пропагандиста и руководителя оккупационной “администрации” Херсона Кирилла Стремоусова. Злоумышленница координировала информационно-подрывную деятельность агентурной сети, созданной в пользу спецслужб РФ.