Липень, 18 в 11:53

Від початку спровокованої Росією повномасштабної війни Служба безпеки України розслідує більш ніж 500 кримінальних проваджень проти колаборантів.

Як поінформували в пресцентрі СБУ, співробітники спецслужби ідентифікують зрадників, які співпрацюють із ворогом, документують їхні злочини та встановлюють їхнє місцезнаходження на тимчасово окупованих територіях України.

В СБУ також навели приклади викриття колаборантів у трьох регіонах:

Зараз дивляться

• Луганська область

Тут викрито на співпраці з російськими загарбниками ексдепутата районної ради від Партії регіонів. Зловмисник добровільно очолив так званий “відділ культури, молоді та спорту адміністрації Старобільського району” терористичного формування “ЛНР”. Після “призначення” він активно поширював гасла Кремля про підтримку окупантів та виправдовував їхні злочини проти українців.

Ще один колаборант погодився працювати в так званій “прокуратурі Білокуракинського району ЛНР” на посаді “помічника прокурора”. Зараз він задіяний у переслідуванні та незаконних затриманнях громадян на Сході України.

Про підозру повідомлено й мешканцю Старобільська, який у травні став “головним інспектором митного комітету ЛНР”.

• Донецька область

СБУ задокументувала колабораційну діяльність двох жителів окупованого Маріуполя. Вони обіймають посади тимчасово виконуючих обов’язки в керівному складі так званого “районного відділу МВС ДНР”. На співпрацю з ворогом зловмисники погодилися добровільно.

• Херсонська область

У Каховці на співпрацю з окупантами погодився вчитель однієї з місцевих шкіл.

– Встановлено, що зловмисник приєднався до лав окупаційної “адміністрації” і був призначений “директором” навчального закладу. За даними слідства, колаборант активно поширює серед працівників школи ворожі гасла, в яких виправдовує російську агресію і тимчасову окупацію Півдня, – зазначили в СБУ.

За всіма фактами співпраці з ворогом триває розслідування та комплексні заходи.

Нещодавно до 5 років ув’язнення було засуджено помічницю прокремлівського пропагандиста та керівника окупаційної “адміністрації” Херсона Кирила Стремоусова. Зловмисниця координувала інформаційно-підривну діяльність агентурної мережі, створеної на користь спецслужб РФ.