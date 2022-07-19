Акт ядерного терроризма: СБУ собрала доказательства преступлений россиян на ЧАЭС

Июль, 19 в 15:47

Российские подразделения, которые весной этого года захватили объекты Чернобыльской АЭС и контролировали их в период с 24 февраля по 31 марта, совершили акт ядерного терроризма.

Об этом сообщили в СБУ, заявив, что собрали неопровержимые доказательства. В ведомстве подчеркнули, что хотя реакторы ЧАЭС не работают, предприятие остается огромным комплексом с тремя хранилищами отработанного ядерного топлива и рядом площадок с радиоактивными отходами.

Поэтому, когда россияне 24 февраля зашли на территорию АЭС и хранилищ ядерных отходов, то нарушили все нормы ядерной безопасности.

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В частности, оккупанты повредили помещения, заминировали территорию и спровоцировали ряд пожаров, запустив тем самым неконтролируемые процессы.

Кроме того, у СБУ есть доказательства, что во время оккупации в зоне отчуждения постоянно находилось большое количество тяжелой военной техники, вооружения и более 1 тыс. военных.

На территории хранилища, где проводятся работы с отработанными материалами реакторов с Плутонием-239, оккупанты оборудовали пять огневых точек, а саму зону отчуждения они заминировали (обнаружено более 100 мин и три подрыва).

Также российские захватчики украли из ЧАЭС 21 источник ионизирующего излучения общей активностью около 7 млн ​​Бк. Этого достаточно, чтобы сделать опасным для пребывания людей участок площадью около 2 тыс. кв. м.

Кроме того, оккупанты вели земляные работы на территории пункта временной локализации радиоактивных отходов Рыжий лес.

В СБУ подчеркнули, что территория зоны отчуждения до сих пор не разминирована. Это нарушает целостность системы радиационной сохранности объекта. До сих пор остается слишком высокой вероятность неконтролируемых взрывов и вызванных ими пожаров.

СБУ уже сообщила о подозрении бывшему заместителю командующего сибирским округом Росгвардии генерал-майору Якушеву, который отдал приказ штурмовать ЧАЭС.

Также сообщено о подозрении заместителю командира сводного отряда особого назначения Росгвардии по Брянской области полковнику Фроленкову, который непосредственно руководил наступлением на АЭС.