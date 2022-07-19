Акт ядерного тероризму: СБУ зібрала докази злочинів росіян на ЧАЕС

Липень, 19 в 15:47

Російські підрозділи, які навесні цього року захопили об’єкти Чорнобильської АЕС та контролювали їх у період з 24 лютого до 31 березня, вчинили акт ядерного тероризму.

Про це повідомили в СБУ, заявивши, що зібрали беззаперечні докази. У відомстві наголосили, що хоча реактори ЧАЕС не працюють, підприємство залишається величезним комплексом із трьома сховищами відпрацьованого ядерного палива та низкою майданчиків з радіоактивними відходами.

Тому коли росіяни 24 лютого зайшли на територію АЕС та сховищ ядерних відходів, то порушили всі норми ядерної безпеки.

Зараз дивляться

Зокрема, окупанти пошкодили приміщення, замінували територію та спровокували низку пожеж, запустивши тим самим неконтрольовані процеси.

Крім того, в СБУ є докази, що під час окупації в зоні відчуження постійно перебувала велика кількість важкої військової техніки, озброєння та понад 1 тис. військових.

На території сховища, де проводяться роботи з відпрацьованими матеріалами реакторів з Плутонієм-239, окупанти обладнали п’ять вогневих точок, а саму зону відчуження вони замінували (виявлено понад 100 мінувань і три підриви).

Також російські загарбники викрали з ЧАЕС 21 джерело іонізуючого випромінювання загальною активністю майже 7 млн Бк. Цього достатньо, щоб зробити небезпечною для перебування людей ділянку площею майже 2 тис. кв. м.

Крім того, окупанти вели земляні роботи на території пункту тимчасової локалізації радіоактивних відходів Рудий ліс.

В СБУ наголосили, що територія зони відчуження досі не розмінована. Це порушує цілісність системи радіаційної безпеки об’єкта. Досі залишається надто висока імовірність неконтрольованих вибухів та спричинених ними пожеж.

СБУ вже повідомила про підозру колишньому заступнику командувача сибірського округу Росгвардії генерал-майору Якушеву, який віддав наказ штурмувати ЧАЕС.

Також повідомлено про підозру заступнику командира зведеного загону особливого призначення Росгвардії у Брянській області полковнику Фроленкову, який безпосередньо керував наступом на АЕС.