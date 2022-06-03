От авто до дозиметров: оккупанты похитили из ЧАЭС оборудования на $135 млн

Июнь, 02 в 22:40

Российские оккупанты с Чернобыльской АЭС украли оборудования на сумму более $135 млн.

Об этом пишет The Washington Post.

Издание также наводит список украденного имущества: 698 компьютеров, 344 автомобиля, 1 500 дозиметров и элементы противопожарного оборудования.

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Глава Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Евгений Крамаренко сообщает, что на оборудовании установлены GPS-трекеры, некоторые из которых продолжают передавать данные о местоположении.

— Мы видим, что часть из них находится на территории Беларуси, вдоль границы. А часть перемещается по территории Беларуси: Гомель, Минск, другие места, — поделился Крамаренко.

Однако оккупанты не учли один момент. Украденное оборудование будет невозможно использовать, так как на нем установлено уникальное программное обеспечение.